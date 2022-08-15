واشنطن: نجاح سياسة البنك المركزي العراقي تجلى في مؤشرات الاحتياطيات النقدية والذهب

2022/08/15 | 15:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

بحث محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، مع السفيرة الأميركية في العراق ألينا رومانوسكي، في الجهود المبذولة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكر بيان للبنك المركزي، أن "محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف استقبل السفيرة الأميركية في العراق ألينا رومانوسكي والوفد المرافق لها".

واستعرض مخيف، "جهود البنك المركزي في دعم التنمية من خلال أدوات السياسة النقدية والأثر المباشر لمبادراته في مسيرة القطاع الحقيقي وتوفير فرص العمل والاستدامة، إضافة إلى الجهود المبذولة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال اعتماد منظومة قانونية متكاملة وتطبيقها بشكل فعال على القطاعات التي قد تُستخدم في ارتكابها".

وأكد مخيف، "أهمية التعاون بين البلدين في ما يتعلق بالسياسة النقدية وتفعيل الأدوات المالية".

من جانبها، أكدت رومانوسكي، "دعمها البنك المركزي واستقلاليته والمساهمة في تدريب موظفيه من خلال المؤسسات المالية التي لديها شراكات مستمرة مع البنك المركزي".

وأشارت إلى "نجاح سياسة البنك المركزي والأساليب الحديثة في إدارتها، والذي تجلى في مؤشرات الاحتياطيات النقدية والذهب".

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