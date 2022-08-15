ثلاث خدمات يقدمها لبنان للعراق لتسديد 550 مليون دولار جراء استيراد

2022/08/15 | 16:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت لبنان، اليوم الاثنين، عن وصول

وفد عراقي الى بيروت لبحث الية تسديد

الفيول المصدر اليها البالغ قيمته 550

مليون دولار.

وقالت الحكومة اللبنانية، إن "وفدا

عراقيا وصل الى بيروت في زيارة تمتد

ليومين ل

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