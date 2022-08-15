ملعب المدينة الدولي مسرحاً لمباريات أمانة بغداد

2022/08/15 | 16:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي أمانة بغداد، اكمال ملف التراخيص ويختار ملعب المدينة الدولي ارضاً له.وقال رئيس الهيئة الإدارية لنادي امانة بغداد فلاح مندب المسعودي في بيان إن “أمانة بغداد اكمل كل متطلبات رخصة المشاركة في الدوري الممتاز، بعد أن انجز كل فقرات المعايير المطلوبة، التي تتعلق بملف التراخيص فئة ( A )”.وأضاف “خلال الأيام الماضية […]

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