2022/08/15 | 16:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عن انطلاق عملية أمنية جنوبي سامراء.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ان "قوة امنية وبمشاركة اللواء 41 في الحشد الشعبي نفذت عملية تفتيش وتمشيط في منطقة الشهابي التابعة لناحية يثرب جنوب سامراء المقدسة".

واضافت ان "العملية جاءت بهدف استدامة الجهد العملياتي والأمني لحفظ أمن واستقرار قاطع المسؤولية".

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