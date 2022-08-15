2022/08/15 | 16:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانع ون بين، إن الولايات المتحدة فشلت في أفغانستان، لكنها لم تستخلص العبرة من ذلك، وتواصل التدخل السياسي والتلاعب حول العالم.وأشار الدبلوماسي خلا لمؤتمر صحفي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بكين..



واشنطن تواصل التدخل في شؤون العالم رغم فشلها بأفغانستان المركز الخبري الوطني.

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