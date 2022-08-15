رشدي نفسه المسؤول عن الطعن.. خارجية إيران تعلق على مهاجمة صاحب

2022/08/15 | 16:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت عائلته إن المؤلف الشهير سلمان رشدي يتعافى في مستشفى بعد تعرضه للطعن المتكرر على خشبة المسرح في هجوم أدى إلى إصابته بعدة إصابات خطيرة.وردت إيران نافية أي صلة لها بالطعن وألقت باللوم على صاحب البلاغ وأنصاره في الهجوم الذي تركه مصابًا بإصابات غيرت حياته.

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