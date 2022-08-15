نفايات العراق.. قادرة على توليد كهرباء تسد الحاجة عن 25% من الغاز الايراني وتوفر نحو 400 مليون دولار سنويًا

2022/08/15 | 16:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: خاص

من: علي الأعرجي

تحدثت الاوساط الحكومية ووزارة البيئة وامانة بغداد طوال الاشهر والسنوات الماضية على مشروع تحويل النفايات الى كهرباء، وهو مشروع يؤدي الى ضرب عصفورين بحجر واحد، فمن جانب يخلص العراق ومدنه من المشاهد البشعة لتراكم النفايات وتخليص البيئة من مسببات الامراض، فضلا عن توليد ورفع انتاج الطاقة الكهربائية في العراق دون الحاجة الى الوقود الذي لايمتلكه العراق متمثلا بالغاز.

وفي اولى الخطوات التي كانت منتظرة، أعلنت وزارة البيئة عن المباشرة بمشروع تدوير النفايات وانتاج الكهرباء في محافظتي بابل ونينوى حيث تم اعطاء المشاريع لمستثمرين.

وقال مدير عام الدائرة الفنية في الوزارة عيسى الفياض إنَّ “الوزارة منحت موافقتين: الأولى في نينوى، والثانية في بابل، لتدوير النفايات وإنتاج الطاقة الكهربائية”، مبيناً، أنَّ “مشروع تدوير النفايات وانتاج الكهرباء في بغداد مشروع كبير ويتضمن مشاكل فنية من ناحية الموقع ويحتاج الى المزيد من النقاشات”.

وأضاف: “إننا حاليا بدأنا، حيث منحت موافقات للشركات التي ستقوم بتدوير النفايات وستبدأ أعمالها”، مشيراً : “إننا قمنا بكتابة مسودة قانون تدوير النفايات ورفعه الى مجلس الوزراء ومن ثم الى مجلس النواب لكي يتم إقراره، حيث يحتوي القانون على بعض القضايا الفنية الجيدة وعلى تفاصيل كثيرة لكننا عملنا على تبسيط الاجراءات للمستثمرين وناقشنا مواضيع علمية مع تفاصيل بما يخدم المعايير الدولية وفق التكنولوجيا الحديثة لتشجيع المستثمرين”.

وذكر أنه “بعد منح الموافقتين في نينوى و بابل، قدمت شركات عدة للغرض نفسه، منها شركات محلية واجنبية، حيث كان منح الموافقات تشجيعاً لباقي الشركات الأخرى”، لافتاً الى أنه “خلال الفترة القصيرة تم منح الموافقات في ضوء كتب هيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات”.

ومن المهم جدًا ان يتم هذا المشروع في بغداد، فهي المدينة التي ترمي نحو 30% من مجمل النفايات في العراق، مايشير الى ضرورة التخلص من هذه الاطنان من النفايات وقدرتها على توليد طاقة اكبر من الكهرباء.

وترمي بغداد قرابة 10 الاف طن يوميًا من النفايات، من اصل 33 الف طن يرميها العراق ككل يوميًا.

ويولد كل الف طن، قرابة 40 ميغا واط، مايعني ان الـ33 الف طن التي يرميها العراق يوميًا من النفايات، اكثر من الف و300 ميغا واط من الطاقة الكهربائية، وهي تسد ربع الحاجة من الغاز المستورد من إيران والذي يولد 6 الاف ميغا واط.

وبينما يستورد العراق من ايران 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا لتشغيل نحو 6 الاف ميغا واط، وبكلفة 1.5 مليار دولار سنويًا، فهذا يعني ان نفايات العراق قادرة على توفير قرابة 400 مليون دولار سنويًا.

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