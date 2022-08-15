2022/08/15 | 16:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – ميسانأعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم الاثنين، الاطاحة بعصابة مكونة من 10 اشخاص متهمة بسرقة أموال الدولة في المحافظة.

وقال قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم الزبيدي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة اللواء السابع والتسعين/ قيادة العمليات تمكنت من القاء القبض على 10 متهمين بسرقة اموال الدولة".

واضاف البيان، انه "تم صدور مذكرات قبض قضائية تم تسليمهم اصولياً الى جهة الطلب اصولياً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسان.. الاطاحة بعصابة مكونة من 10 اشخاص متهمة بسرقة أموال الدولة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسان.. الاطاحة بعصابة مكونة من 10 اشخاص متهمة بسرقة أموال الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).