بالوثيقة.. أحد افراد سرايا السلام يرفع دعوى قضائية ضد النائب باسم خشان

2022/08/15 | 16:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانيةرفع احد المحامين من اهالي منطقة المهناوي بمحافظة الديوانية، اليوم الإثنين، دعوى قضائية ضد النائب باسم خشان على خلفية تصريحات الأخير بحق سرايا السلام التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وجاء نص الدعوى كما مبين في ادناه:

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