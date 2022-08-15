البنك المركزي يوضح حقيقة منح مبالغ مالية للمواطنين

2022/08/15 | 16:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادنفى البنك المركزي، اليوم الاثنين، منح مبالغ مالية للمواطنين، فيما حذر "ضعاف النفوس" من محاولة الاحتيال على المواطنين.

وقال البنك المركزي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "أخبارا مزيفة انتشرت خلال الأيام الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي مفادها (قيام البنك المركزي العراقي بمنح مبالغ مالية للمواطنين)".

واضاف ان "تلك الأخبار مزيفة"، داعيا "المواطنين الى اعتماد الأخبار الرسمية للبنك المركزي العراقي التي تنشر على الموقع الرسمي وهو (www.cbi.iq) إضافة لصفحاته الموثّقة على الفيسبوك و تويتر".

وحذر البنك "ضعاف النفوس من استغلال المواطنين ومحاولة الاحتيال عليهم"، مؤكدا "استخدام حقه القانوني في الملاحقة القضائية لهم".

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