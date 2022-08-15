الكهرباء تؤكد تخطي البصرة بانتاج الطاقة لأكثر من 5000 ميكاواط

2022/08/15 | 16:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

أعلن مستشار وزارة الكهرباء عبد الحمزة هادي خلال زيارته محافظة البصرة، اليوم الاثنين، تخطي المحافظة بإنتاج أكثر من 5000 ميكاواط.

وقال هادي لـ(لبغداد اليوم) إن "الإجراءات التشغيلية التي قمنا بها ستساهم بعدم خروج المنظومة رغم ان جميع المحطات تعمل بأقصى طاقتها اي لا يوجد لدينا إحتياط للأحمال والخطوط، وعليه نحن نعمل على تحسين المنظومة حيث نقوم حاليا بإجراءات تشغيلية، حيث إنه عندما يكون لدينا عارض نقوم بتقليل التوليد بعدها نعود للتشغيل بشكل كامل"، مضيفا أن "عملية (الشداون) اي الخروج المفاجئ، لن تتكرر".

هذا ووصل يوم أمس عبد الحمزة هادي مستشار الوزارة الى البصرة للإطلاع على المنظومة الكهربائية، والتقى محافظ البصرة أسعد العيداني ونائبه محمد طاهر التميمي إضافة لمسؤولي دوائر الكهرباء في المحافظة.

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