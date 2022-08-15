قوات الأمن التونسية تحبط 12 محاولة هجرة بحراً

2022/08/15 | 16:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت قوات الأمن التونسية، اليوم الإثنين، إحباط 12 محاولة هجرة غير نظامية بحراً خلال نهاية الأسبوع وإنقاذ وتوقيف 213 شخصاً شاركوا فيها بينهم عشرات التونسيين والمصريين.وقال الحرس الوطني في بيان الإثنين، إن وحداته العاملة في كافة سواحل البلاد تمكنت ليل الأحد الإثنين من “إحباط عدد 10 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ عدد 156 مجتازا”.وأوضح المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي في البيان أن المهاجرين هم 102 يحملون جنسيات من دول إفريقيا جنوب الصحراء و54 تونسياً.

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