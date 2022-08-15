سرايا السلام تقاضي النائب باسم خشان

2022/08/15 | 16:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قدم أحد المحامين المنتمين لسرايا السلام، اليوم الاثنين، دعوى قضائية ضد النائب باسم خشان “بسبب التشهير والافتراء واتهام السرايا بالاعتداء عليه وعلى شقيقه بالاسلحة المتوسطة”.

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