البصرة تصادق على تثبيت 490 موظفاً يعملون بعقود بدائرة المياه

2022/08/15 | 16:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادقت محافظة البصرة على تثبيت موظفي العقود بدائرة الماء ممن لديهم خدمة سنتين.

وأكدت المحافظة، بحسب كتاب موجه الى وزارة المالية، مصادقتها على تثبيت ٤٩٠ موظفاً يعملون بعقود في مديرية ماء البصرة.

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