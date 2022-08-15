الإصابة تبعد “ميمي” عن الملاعب لمدة 9 أشهر.. وتحرمه المشاركة بخليجي 25

2022/08/15 | 16:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي السيلية القطري، إصابة لاعبه العراقي مهند علي “ميمي” بقطع في الرباط الصليبي، ما يعني انتهاء موسمه مع الفريق.

وقال السيلية في بيان “تعرب إدارة نادي السيلية عن أسفها وخسارتها الكبيرة لإصابة اللاعب الدولي العراقي مهند علي، بقطع في الرباط الصليبي”.

وتابع البيان “مهند علي سيخضع إلى عملية جراحية خلال الأسبوع المقبل في مستشفى سبيتار، وستبعد الإصابة، اللاعب لنحو 9 أشهر”.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة نفسها قبل 10 أشهر خلال مشاركته مع فريقه السابق أريس سالونيكا اليوناني.

وأصيب اللاعب العراقي خلال الشوط الأول من مواجهة الشمال في الجولة الثانية من الدوري القطري، والتي انتهت بفوز السيلية 2-1.

وخلال مسيرته السابقة مع أريس سالونيكا، تعرض ميمي لإصابة قوية، وخضع لعملية جراحية في 22 أكتوبر/تشرين أول 2021 في النمسا.

وأكد اللاعب وقتها، أن العملية تكللت بالنجاح التام، وبعدها خضع للعلاج الطبيعي بإجراء 3 وحدات تدريبية بحركات بسيطة.

وعاد اللاعب إلى الدوحة لاستكمال تأهيله البدني، في وقت غاب فيه عن المنتخب العراقي في تصفيات مونديال 2022.

وبعد أكثر من 7 أشهر، عاد ميمي لتدريبات فريقه السيلية، وشارك معهم في معسكرات داخلية وخارجية، ووضع بصمته التهديفية في لقاء الغرافة، قبل الخروج مصابًا أمام الشمال.

وبعد الإصابة، سيغيب مهند علي “ميمي” عن أسود الرافدين في بطولة الأردن الرباعية وخليجي 25 بالبصرة، وبطولة غرب آسيا.

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