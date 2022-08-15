2022/08/15 | 16:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى البنك المركزي، اليوم الاثنين، منح مبالغ مالية للمواطنين، فيما حذر ضعاف النفوس من محاولة الاحتيال عليهم.

وقال البنك المركزي في بيان، أن “أخباراً مزيفة انتشرت خلال الأيام الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي مفادها (قيام البنك المركزي العراقي بمنح مبالغ مالية للمواطنين)”.

واضاف ان “تلك الأخبار مزيفة”، داعيا “المواطنين الى اعتماد الأخبار الرسمية للبنك المركزي العراقي التي تنشر على الموقع الرسمي وهو (www.cbi.iq) إضافة لصفحاته الموثّقة على الفيسبوك و تويتر”.

وحذر البنك “ضعاف النفوس من استغلال المواطنين ومحاولة الاحتيال عليهم”، مؤكدا “استخدام حقه القانوني في الملاحقة القضائية لهم”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي ينفي منح مبالغ مالية للمواطنين ويحذر ضعاف النفوس من الإحتيال عليهم) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي ينفي منح مبالغ مالية للمواطنين ويحذر ضعاف النفوس من الإحتيال عليهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).