نادي امانة بغداد يكمل ملف التراخيص

2022/08/15 | 16:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن نادي أمانة بغداد، اكمال ملف التراخيص واختيار ملعب المدينة الدولي ارضاً له.وقال رئيس الهيئة الإدارية لنادي امانة بغداد فلاح مندب المسعودي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ إن “أمانة بغداد اكمل كل متطلبات رخصة المشاركة في الدوري الممتاز، بعد أن انجز كل فقرات المعايير المطلوبة، التي تتعلق بملف التراخيص فئة ( A […]

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