2022/08/15 | 17:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: O-s4-WkDk2g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. توثيق شارع الهادي .. مركز النجارة اليدوية في بغداد | نسمات زاكروس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. توثيق شارع الهادي .. مركز النجارة اليدوية في بغداد | نسمات زاكروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).