هجوم صاروخي على معسكر للجيش التركي شمالي العراق

2022/08/15 | 17:03 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعسكر التركي يتعرّض لهجمات صاروخية عدة(Getty)

تعرّض معسكر يضم جنوداً أتراك، في محافظة نينوى شمالي العراق، اليوم الإثنين، إلى هجوم صاروخي، من دون معرفة الخسائر والأضرار الناجمة عنه.

ونقلت مواقع إخبارية كردية وأخرى تابعة لفصائل مسلحة عراقية، عن مصادر أمنية، أن "هجوماً صاروخياً استهدف معسكر زليكان في محافظة نينوى، والذي تتواجد فيه قوات تركية"، مبينة أن "الهجوم كان بصاروخ واحد، فيما لم يعرف بعد ما إذا خلّف خسائر وأضراراً أم لا".

من جهتها، نقلت منصات إخبارية، مرتبطة بفصائل مسلحة حليفة لإيران، أخباراً أكدت وقوع الهجوم، دون أن تدلي بأي معلومات إضافية عن تفاصيله.

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ويعد الهجوم الأول من نوعه، بعد هدوء نسبي دام لنحو أسبوعين عن آخر هجوم تعرّض له المعسكر، والذي وقع قبيل نهاية الشهر الماضي، بعد هجمات عدة تصاعدت على إثر "هجوم دهوك" الذي وقع في العشرين من الشهر ذاته، وأسفر عن مقتل وإصابة نحو 40 سائحاً عراقياً.



وتتهم الحكومة العراقية والفصائل المسلحة والجهات السياسية المرتبطة بها تركيا بتنفيذه، وقد صعدت الهجمات على المعسكر، وسط حملة إعلامية ضد أنقرة.

وتتواجد القوات التركية في معسكر زليكان، التابع لمدينة بعشيقة شمال شرق الموصل مركز نينوى، والذي يتعرض كثيراً إلى هجمات صاروخية، وقد سجل العام الحالي نحو 10 هجمات صاروخية استهدفت المعسكر، وقد تبنّت فصائل مسلحة مرتبطة بـ"الحشد الشعبي" تنفيذ عدد منها.

وكان العراق قد طالب تركيا رسمياً، بسحب قوات من أراضيه، على خلفية "هجوم دهوك" الذي تنفي أنقرة علاقتها به، داعية إلى تحقيق مشترك عراقي – تركي، لكشف الجهة المنفذة.

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