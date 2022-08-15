2022/08/15 | 17:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كتب النائب ماجد شنكالي..المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم...

ظهرت المقالة ‏متى ستعلن شركات وزارات الصناعة والتجارة والنقل تقارير إيراداتها الفصلية؟ أولاً على المسلة.

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