العدالة التي طال أنتظارها للناجين من داعش

2022/08/15 | 17:05 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة قبل ثمان سنوات، في 15 آب/ أغسطس 2014، قام مقاتلي ما يدعى بالدولة الإسلامية في العراق والشام )داعش ) ، بقتل أو استعباد أكثر من 1،250 شخص أيزيدي من سكان قرية كوجو.قُتل أربع مائة رجل في ذلك اليوم، بينما لا يزال معظم النساء والأطفال البالغين عددهم 800 في الأسر.مجزرة …

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