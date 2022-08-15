الجيش الأميركي يعلق لـ

2022/08/15 | 17:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، الكولونيل جو بوتشينو، للحرة إن القوات الأميركية نجحت في إفشال الهجوم بالمسيرات الثلاث الذي تعرض له الموقع العسكري في التنف بسوريا

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