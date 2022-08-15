ايران تجدد موقفها من التدخل في الشؤون العراقية

2022/08/15 | 17:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايران تتجنب التدخل في الشؤون العراقية.

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