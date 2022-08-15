المباشرة بمشروع لتدوير النفايات وانتاج الكهرباء في العراق

2022/08/15 | 17:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة البيئة، اليوم الاثنين، عن المباشرة بمشروع تدوير النفايات وانتاج الكهرباء.

وقال مدير عام الدائرة الفنية في الوزارة عيسى الفياض لوكالة الأنباء الرسمي، إن "الوزارة منحت موافقتين: الأولى في نينوى، والثانية في بابل، لتدوير النفايات وإنتاج الطاقة الكهربائية"، مبيناً، أنَّ "مشروع تدوير النفايات وانتاج الكهرباء في بغداد مشروع كبير ويتضمن مشاكل فنية من ناحية الموقع ويحتاج الى المزيد من النقاشات".

وأضاف: "إننا حاليا بدأنا، حيث منحت موافقات للشركات التي ستقوم بتدوير النفايات وستبدأ أعمالها"، مشيراً: "إننا قمنا بكتابة مسودة قانون تدوير النفايات ورفعه الى مجلس الوزراء ومن ثم الى مجلس النواب لكي يتم إقراره، حيث يحتوي القانون على بعض القضايا الفنية الجيدة وعلى تفاصيل كثيرة لكننا عملنا على تبسيط الاجراءات للمستثمرين وناقشنا مواضيع علمية مع تفاصيل بما يخدم المعايير الدولية وفق التكنولوجيا الحديثة لتشجيع المستثمرين".

وذكر أنه "بعد منح الموافقتين في نينوى وبابل، قدمت شركات عدة للغرض نفسه، منها شركات محلية واجنبية، حيث كان منح الموافقات تشجيعاً لباقي الشركات الأخرى"، لافتاً الى أنه "خلال الفترة القصيرة تم منح الموافقات في ضوء كتب هيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات".

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