شاهد- إعلان مجلس القضاء الأعلى في العراق عدم اختصاصه بحل البرلمان يثير جدلا

2022/08/15 | 17:46 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتح إعلان مجلس القضاء الأعلى في العراق عدم اختصاصه بحل البرلمان باب النقاش بشأن دور القضاء والإمكانات المتاحة أمامه للتدخل في الأزمة، وإمكانيات لجوء أطراف النزاع إليه.

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