بالصور.. جدّة تستعد لإحتضان نزال البحر الأحمر السبت المقبل

2022/08/15 | 17:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد مدينة جدّة لاحتضان نزال البحر الأحمر، على لقب بطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل، والذي سيجمع حامل اللقب الأوكراني ألكساندر أوسيك، ومنافسه البريطاني أنتوني جوشوا، السبت المقبل.

وستشهد صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة نزالا قويا، لم يحدث منذ التسعينيات، حيث يسعى الأوكراني أوسيك الذي يحمل في سجله (19 انتصارا “13 منها بالضربة القاضية” من دون هزيمة) إلى الحفاظ على اللقب، الذي انتزعه من جوشوا بإجماع من الحكام.

فقد انتصر أوسيك على جوشوا، في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، في نزال أقيم على استاد توتنهام هوتسبير بلندن، بحضور 60 ألف متفرج، وتحت أنظار ملايين المتابعين حول العالم.

ووحد بذلك أحزمة WBA ‘Super’ و IBF وWBO و ibo.

أما جوشوا فقد سجل 24 انتصارا، منها 22 بالضربة القاضية، إلى جانب تعرضه لهزيمتين.

ويدخل جوشوا ثاني لقاء عودة على لقب بطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل، على أرض المملكة، بعدما نجح في الثأر من “أندي رويز” في ديسمبر كانون أول 2019م، في نزال الدرعية التاريخي.

في حين يظل أوسيك، الذي يعتبره الكثيرون من أفضل الملاكمين في العالم، دون أي هزيمة في مسيرته الاحترافية، التي انطلقت من وزن الكروزر، الذي حقق لقبه العالمي، قبل أن يشق طريقه بنجاح إلى فئة الوزن الثقيل.

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