قوة من الحشد الشعبي تنفذ عملية أمنية جنوبي سامراء

2022/08/15 | 17:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، انطلاق عملية أمنية جنوبي سامراء.

وقالت الهيئة في بيان أن “قوة أمنية وبمشاركة اللواء 41 في الحشد الشعبي نفذت عملية تفتيش وتمشيط في منطقة الشهابي التابعة لناحية يثرب جنوبي سامراء المقدسة”.

واضافت ان “العملية جاءت بهدف استدامة الجهد العملياتي والأمني لحفظ أمن واستقرار قاطع المسؤولية”.

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