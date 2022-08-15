2022/08/15 | 18:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استغلوا الوقت المتأخر ليلآ لغرض نشر مثل هكذا اخبار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متنزه الزوراء يكشف حقيقة سرقة غزلانه) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متنزه الزوراء يكشف حقيقة سرقة غزلانه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).