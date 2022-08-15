بعد فترة قصيرة من تعافيه.. العراقي ميمي يصاب بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية

2022/08/15 | 18:00 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي السيلية القطري اليوم الاثنين أن لاعبه الدولي العراقي مهند علي (ميمي) سيخضع لجراحة الأسبوع المقبل وسيغيب فترة قد تصل إلى 9 أشهر بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة للمرة الثانية.

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