2022/08/15 | 18:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: حمل رئيس رئيس لجنة الزراعة والاهوار النيابية ثائر مخيف، 08/15/2022، الارهاصات السياسية مسؤولية خرق...

ظهرت المقالة الارهاصات السياسية تدفع الدول المجاورة للعراق على خرق القوانين المائية أولاً على المسلة.

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