2022/08/15 | 18:07 - المصدر: المسلة

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ظهرت المقالة سفير القاذفة البراك لا يزال يتمرد على قرار الاستدعاء..



مستمرا في ترأس الوفود العراقية أولاً على المسلة.

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