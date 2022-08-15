2022/08/15 | 18:07 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "سانا": القوات الأمريكية تسرق حمولة 100 صهريج من النفط السوري إلى شمال العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/15 | 18:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("سانا": القوات الأمريكية تسرق حمولة 100 صهريج من النفط السوري إلى شمال العراق) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("سانا": القوات الأمريكية تسرق حمولة 100 صهريج من النفط السوري إلى شمال العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).