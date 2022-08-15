الإمارات تجمع صلاح وميسي في مباراة مرتقبة.. ما موعدها؟

2022/08/15 | 18:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلتقي منتخب مصر نظيره الأرجنتيني، في مباراة ودية، ضمن استعدادات التانغو لبطولة كأس العالم 2022، المقرر إقامتها في قطر بين نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول.

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