2022/08/15 | 18:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنَ الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدَم ، اليوم الاثنين، موافقتهُ على زيادةِ عَددِ الفرق المُشاركةِ في الدوري المُمتازِ لكرةِ الصالات إلى 16 فريقاً ابتداءً من موسم 2022/2023 .وذكر الاتحاد في بيان تلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أتحاد الكرة يصدر قرار يخص اعداد الفرق المشاركة في الدوري الممتاز المركز الخبري الوطني.

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