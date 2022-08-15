الاستخبارات العراقية تطيح بتاجري مخدرات يحملان الجنسية الاسيوية

2022/08/15 | 18:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت وكالة الاستخبارات العراقية،

اليوم الاثنين، من ضبط مايقارب 20 الف

حبة مخدرة بحوزة تاجرين من الجنسية

الاسيوية في البصرة أقصى جنوبي البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان

تلقته وكالة نون الخبر

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