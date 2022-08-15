الكشف عن رسالة العامري لقيادات كردستان حول

2022/08/15 | 18:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد مصدر مقرب من الاطار التنسيقي، الاثنين، بأن العامري أبلغ قيادات كردستان بأن احداث الخضراء ليست صراعا "شيعيا- شيعي".

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "هادي العامري كان واضح في لقاءاته مع قادة إقليم كردستان ونخبها السياسية وتم طرح ملفات حساسة بشكل مباشر خاصة الازمة الراهنة بعد تظاهرات الخضراء ومطالب التيار الصدري حول العملية السياسية ومنها حل البرلمان".

وأضاف المصدر، أن "العامري أبلغ قيادات كردستان بأن أحداث الخضراء ليست صراع شيعي- شيعي وأن اية قرارات تتعلق بحل البرلمان او إجراء إنتخابات مبكرة او تشكيل حكومة جديدة تتطلب مشاركة وتوافقية في القرار من قبل الجميع لان الامر متعلق بمستقبل دولة".

وأشار الى أن "حل البرلمان لايمكن المضي به من قبل الإطار التنسيقي على سبيل المثال، لأن للكرد والسنة وبقية المكونات رأي خاص، وأي قرار يتعلق بالعملية السياسية وإدارة الدولة يجب أن يحظى بالإجماع الوطني او على الاقل الدعم الوطني لأغلبية القوى السياسية وبخلافه سندخل في إزمات اخرى".

وتوقع المصدر، "أن تعقد نهاية اب الجاري جلسة مهمة للقوى السياسية العراقية من كل الإطياف والمكونات لبحث الازمة الراهنة في الخضراء وتداعياتها الاخرى والخروج بموقف يدفع الى مائدة الحوار".

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