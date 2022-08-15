قادة الإطار التنسيقي يعقدون اجتماعاً في منزل العامري

2022/08/15 | 18:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر سياسي، اليوم الاثنين، بان قادة الإطار التنسيقي يعقدون اجتماعاً في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري.وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "قادة الإطار التنسيقي يعقدون اجتماعاً حاليا في منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري وسط العاصمة بغداد من أجل بحث مخرجات جولة اللقاءات والاجتماعات التي قام بها العامري خلال الساعات الماضية".وأضاف ان "بيانا سيصدر عن الاطار التنسيقي في نهاية الاجتماع لبيان اخر المواقف السياسية وتوجهات من التطورات السياسية في المشهد العراقي".

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