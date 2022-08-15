2022/08/15 | 18:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عزمه عقد اجتماعا خاص لمناقشة عدد من القضايا، مبينا ان اختيار مدرب المنتخب الوطني سيكون على رأس الاجتماع.

وقال مدير المكتب الاعلامي للاتحاد يوسف فعل في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الاتحاد العراقي سيعقد اجتماعا خاص مساء اليوم لمناقشة جدول الاعمال وجملة من القضايا".

واضاف ان "موضوع اختيار المدرب للمنتخب الوطني وضع على جدول اعمال اجتماع الاتحاد الذي لم يبدأ إلى الآن"، مشيرا الى ان "الاتحاد يسعى للتعاقد مع مدرب يليق بأسم وتاريخ وسمعة المنتخب من أجل تحقيق البطولات والصعود بالتصفيات وبتالي فأن مسألة حسم المدرب وهل هو محلي ام اجنبي فكل ذلك سيناقش باجتماع اليوم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد العراقي يعتزم الاجتماع اليوم لمناقشة مدرب المنتخب الوطني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد العراقي يعتزم الاجتماع اليوم لمناقشة مدرب المنتخب الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).