آخر كتيبة فرنسية في قوة برخان تغادر مالي

2022/08/15 | 18:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر آخر العسكريين الفرنسيين في قوة برخان لمكافحة المسلحين، الاثنين، مالي بعد مرور تسعة أعوام على تواجدهم في الدولة الأفريقية، وفق ما أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية، على خلفية علاقات متوترة بين باريس والمجلس العسكري الحاكم في باماكو.

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