شاهد بالفيديو.. مخمور يتهجم على صحفية عراقية..وأهالي ميسان يجمعون 50 مليون دينار لزوجة شهيد |متداول في مع صباح الجاف



شاهد بالفيديو.. مخمور يتهجم على صحفية عراقية..وأهالي ميسان يجمعون 50 مليون دينار لزوجة شهيد |متداول في مع صباح الجاف
2022/08/15 | 18:15 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: Queyrloq8OM

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