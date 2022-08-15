2022/08/15 | 18:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Queyrloq8OM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مخمور يتهجم على صحفية عراقية..وأهالي ميسان يجمعون 50 مليون دينار لزوجة شهيد |متداول في مع صباح الجاف) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مخمور يتهجم على صحفية عراقية..وأهالي ميسان يجمعون 50 مليون دينار لزوجة شهيد |متداول في مع صباح الجاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).