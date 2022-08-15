الرد السريع: إجراءات جديدة للضغط على بقايا داعش بالمناطق الوعرة

2022/08/15 | 18:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - حسن الفوازأحصت قيادة فرقة الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، نتائج عملياتها الأمنية في عدد من المحافظات، فيما كشفت عن واجبات وعمليات ستنفذ قريباً للقضاء على ما تبقى من الإرهابيين في المناطق النائية والوعرة والجبال والوديان.وقال مدير إعلام قيادة فرقة الرد السريع، العميد عبد الأمير المحمداوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الفرقة وبأوامر من قيادة العمليات المشتركة تنفذ عدة واجبات في ديالى، حيث تم إلقاء القبض على العصابات الخارجة عن القانون المختبئة في بساتين ناحية أبو صيدا وعددهم 3 بينهم اثنان وفق المادة 4 إرهاب وواحد وفق قانون 406 قتل".وأضاف المحمداوي، أن "اللواء الأول التابع لفرقتنا نفذ عدة عمليات تفتيش واسعة غرب قضاء طوز خرماتو في مناطق حاوي عبود وحاوي بسطملي، حيث تم العثور على مضافة وتدميرها بالكامل، وكذلك عبوة ناسفة تم تدميرها تحت السيطرة بالتنسيق مع حرس الإقليم وضمن قيادة عمليات المقر المسيطر لطوزخرماتو".وتابع، "أما في محافظة الأنبار فيوجد فوج تابع إلى فرقة الرد السريع ينفذ واجبات استباقية في صحراء الرطبة، ولدينا أفواج في سنجار على الحدود العراقية السورية تمنع تسلل العصابات الارهابية"، مبيناً، أنه "بعد محاولات عدة للإرهابين للتسلل، حدثت مصادمات ما أسفر عن قتل عدد منهم".ولفت إلى أن "التفتيش مستمر في محافظة ميسان ضمن قيادة عمليات المحافظة، حيث تم العثور على كدس عتاد يحتوى على قاذفات آر بي جي وصواريخ الهاونات والرمانات الهجومية وعدد من الأسلحة الخفيفة وكمية كبيرة من العتاد الخفيف". وأوضح، أن "قيادة العمليات المشتركة ترتئي أن تكون العمليات مستمرة على العصابات الإرهابية وما تبقى منها في المناطق النائية والوعرة وفي الجبال والوديان لتطهيرها بشكل كامل من الزمر الارهابية".وأشار إلى أن "هنالك واجبات وعمليات ستنفذ بأمر من قيادة العمليات المشتركة وإشراف مباشر من وزارة الداخلية وكذلك القطعات المتواجدة في تلك المناطق، للضغط على كافة ما تبقى من العصابات الإرهابية في هذه المناطق الوعرة، إضافة إلى وجود تنسيق من القوة الجوية وطيران الجيش ووكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية، فضلاً عن جهود جهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي وجهاز المخابرات".

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