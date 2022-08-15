هل ينجح العامري في حل الأزمة السياسية؟؟

2022/08/15 | 18:16 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

كشف النائب عن تحالف الفتح مهدي تقي، يوم الإثنين، عن إطلاق زعيم تحالف الفتح هادي العامري مبادرة جديدة تهدف لحل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 10 أشهر.

ودخلت الأزمة السياسية التي أعقبت تنظيم الانتخابات البرلمانية، شهرها العاشر على التوالي، دون أي بوادر تلوح بالأفق بحل قريب خ...

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