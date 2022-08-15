البصرة تقاضي المالية للحصول على اموال تعادل خمس موازنة العراق

2022/08/15 | 18:16 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

سجل نواب محافظة البصرة دعوى قانونية على وزارة المالية الاتحادية العراقية، بسبب امتناع الوزارة عن صرف 22 ترليون دينار من موازنة بترودولار للمحافظة على مدى السنوات الأخيرة.

وأكد النائب العراقي عن محافظة البصرة، أحمد الربيعي، بأن نواب البصرة رفعوا دعوى ضد وزير المالية العراقي، علي علاوي، لامتناعه عن صرف حصة المحافظة من موازنة بترودولار والتي تتجاوز قيمة المتراكم منها 22 ترليون دينار.

وأوضح أحمد الربيعي أن هذه المبالغ المتراكمة من موازنة بترو دولار لم تصرف في السنوات الأخيرة، بل تم صرف مبالغ صغيرة للبصرة وفي فترات متفاوتة، مشيراً إلى أنهم طالبوا وزارة المالية الاتحادية عدة مرات بإطلاق صرف تلك الأموال خاصة وأن البصرة متضررة من آثار تصدير النفط على بيئتها وطرق المواصلات فيها.

وبموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021، يجب صرف 5% من عائدات النفط للمحافظات المنتجة للنفط وإنفاق هذه المبالغ على مشاريع لخدمة تلك المحافظات.

وتعادل الـ20 تريليون قاربة 20% من موازنة العراق السنوية.

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