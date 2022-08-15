شاهد بالفيديو.. نفوق مئات الأبقار بسبب موجة جفاف وحر في إيطاليا

2022/08/15 | 19:00 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نفوق مئات الأبقار بسبب موجة جفاف وحر في إيطاليا) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نفوق مئات الأبقار بسبب موجة جفاف وحر في إيطاليا) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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