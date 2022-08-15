شاهد بالفيديو.. بكاء وصراخ فتيات بعد اعتداء الشغب عليهن أثناء مطالبتهن بالتوسعة

2022/08/15 | 19:00 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: GBDvWePmHLs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بكاء وصراخ فتيات بعد اعتداء الشغب عليهن أثناء مطالبتهن بالتوسعة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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