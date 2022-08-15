2022/08/15 | 19:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أصيب البرت بورلا، الرئيس التنفيذي ومدير شركة فايرز الأمريكية للأدوية ، اليوم الاثنين، بفيروس كورونا.ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن “بورلا تلقى أربع جرعات من لقاح فايزر-بيونتك”. وقال بورلا ان ” صحتي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابة مدير “فايزر” بكورونا رغم تلقيه 4 جرعات المركز الخبري الوطني.

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