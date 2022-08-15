الجبوري يعلن وضع اللمسات الأخيرة لافتتاح مطار كركوك

2022/08/15 | 19:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، الاثنين، عن وضع اللمسات الأخيرة لافتتاح المطار الدولي بعد اجتماع مع لجنة من مستشارية الأمن القومي.

وقال الجبوري، إن "محافظة كركوك بحثت مع لجنة من مستشارية الأمن القومي الخطوات اللازمة لافتتاح مطار كركوك الدولي والتي شكلت بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بناءً على توصية مستشار الأمن القومي".

وأضاف الجبوري لوكالة الأنباء الرسمية، أن "اللجنة اطلعت على الإجراءات المتخذة لتأمين المتطلبات وتوزيع المهام وإعداد التوصيات، لغرض تحديد موعد لافتتاح مطار كركوك الدولي"، متابعاً أن "الاجتماع تميز بأجواء إيجابية وتم مناقشة الخطوات اللازمة لافتتاح مطار كركوك الدولي".

وأكد أن "إدارة المحافظة تدعم جميع الإجراءات التي من شانها تسريع افتتاح المطار وجعله إحدى مؤسسات الدولة وهيبتها الوطنية وبما يحقق طموح مواطني كركوك وحلمهم جميعا"، مشددا على "ضرورة ان يكون العاملين في مطار كركوك من ابناء المحافظة وفق الاختصاصات المطلوبة لإدارة المطار والتي تنسجم مع معايير وتعليمات سلطة الطيران المدني في العراق".

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