الدفاع المدني تكافح حريقاً كبيراً اندلع داخل بناية في منطقة المنصور

2022/08/15 | 19:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر محلي، اليوم الاثنين، باندلاع حريق كبير داخل بناية مجمع تجاري في منطقة المنصور وسط بغداد.

وقال المصدر، أن “فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق كبير اندلع داخل بناية مجمع رويال ستي قيد الانشاء والمشيدة من 26 طابقاً في منطقة المنصور (البيجية) وسط بغداد”.

وأضاف انه “لم يعرف حتى الآن حجم الخسائر الناتجة عن الحادث او الأسباب التي أدت الى نشوبه”.

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