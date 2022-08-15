الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً لمناقشة مخرجات زيارة العامري الى اقليم كردستان

2022/08/15 | 19:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، اليوم الإثنين، اجتماعاً في منزل رئيس تحالف الفتح والقيادي في الإطار هادي العامري.

وقال مصدر قيادي في الإطار، إن “قادة الاطار التنسيقي يعقدون الآن اجتماعاً لمناقشة زيارة رئيس تحالف الفتح هادي العامري إلى إقليم كردستان ومسألة تشكيل الحكومة”.

وأضاف أن “الاجتماع سيناقش آخر الأوضاع السياسية وحل الأزمة مع التيار الصدري”.

وأنهى وفد الإطار التنسيقي برئاسة هادي العامري، مساء أمس الأحد، جولته إلى إقليم كردستان، ولقاء قادة الأحزاب الكردية، التي بدأها بلقاء الزعيم الكردي مسعود بارزاني، وقادة الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل، قبل التوجه إلى السليمانية.

واختتم وفد الإطار برئاسة العامري، جولته في الإقليم، بلقاء رئيس الاتحاد الإسلامي الكردستاني، وأعضاء من المجلس السياسي للاتحاد، في السليمانية، بعد لقاء مشابه مع حراك الجيل الجديد.

وقبل إجراء هذه الجولة، التقى العامري في العاصمة بغداد، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، وبحث معهما مستجدات الوضع السياسي في البلاد، وفقا لبيانات رسمية.

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