ايران: مباحثات فيينا تمحورت حول توفير الضمانات لاستدامة المنفعة الاقتصادية

2022/08/15 | 19:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قدّم كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، 08/15/2022، في اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي...

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